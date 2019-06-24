2019/06/24 | 13:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({محمد محمود طاهر} يؤدي اليمين الدستوري نائباً بديلاً عن منصور المرعيد {محافظ نينوى}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
{محمد محمود طاهر} يؤدي اليمين الدستوري نائباً بديلاً عن منصور المرعيد {محافظ نينوى}
تأریخ التحریر: : 2019/6/24 13:33
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ({محمد محمود طاهر} يؤدي اليمين الدستوري نائباً بديلاً عن منصور المرعيد {محافظ نينوى}) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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