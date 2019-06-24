البرلمان يسمي وزراء الداخلية والدفاع والعدل ويبقى التربية شاغرة

2019/06/24 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..صوت مجلس النواب، الاثنين، على تسمية وزراء الداخلية والدفاع والعدل التي بقيت شاغرة منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في تشرين الأول الماضي، فيما رفض مرشحة وزارة التربية.وصوت البرلمان على المرشح نجاح الشمري وزيراً للدفاع والمرشح ياسين الياسري وزيراً للداخلية، فيما منح الثقة لمرشح التحالف الكردستاني القاضي فاروق أمين الشواني وزيراً […]

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