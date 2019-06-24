الأعياد و المناسبات تجمع المكونات المختلفة في بيرسفي

2019/06/24 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين مجمع بيرسفي يقع شمال قضاء زاخو ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق و يبعد عن مركز القضاء بحوالي 16كم، قبل عشرات الأعوام و إلى هذا الحين تعيش المكونات المختلفة معاً في هذا المجمع، وبعد مجيئ النازحين الايزيديين أيضاً إليه قبل قرابة الخمس سنوات ، أصبح التعايش والعلاقات الاجتماعية …

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