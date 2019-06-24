2019/06/24 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الطاقة البرلمانية في بغداد ، الأحد، عن وجود لمسات سعودية إسرائيلية وراء استهداف شركة نفطية أميركية بالبصرة، بهدف تصعيد فتيل الأزمة الأميركية الإيرانية ومن خلال الأراضي العراقية.وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان في مجلس النواب ” عدي عواد” في تصريح صحفي ان “الصواريخ التي أرادت استهداف شركة (اكسون موبيل) النفطية الأميركية في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الطاقة البرلمانية تؤكد : لمسات سعودية واسرائيلية وراء استهداف شركة نفط امريكية في البصرة لاشعال فتيل الازمة بين واشنطن وطهران) نشر أولاً على موقع (النهرين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الطاقة البرلمانية تؤكد : لمسات سعودية واسرائيلية وراء استهداف شركة نفط امريكية في البصرة لاشعال فتيل الازمة بين واشنطن وطهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النهرين).