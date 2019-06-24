2019/06/24 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس افادت وسائل إعلام، الاثنين، بإخلاء البرلمان البريطاني بعد إنذار باندلاع حريق.‏ ونقلت وكالة “رويترز” عن شاهد عيان قوله، إن “رسائل وصلت إلى النواب تطلب منهم مغادرة ‏المبنى، كما انطلقت صافرات إنذار الحريق في أرجاء البرلمان”.‏ وشهد البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، مناظرة بين المرشحين لخلافة تيريزا ماي في رئاسة ‏حزب المحافظين والحكومة، وزير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخلاء البرلمان البريطاني بعد إنذار باندلاع حريق وكالة خطوة برس.

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