مجلس النواب يُصوت على إعفاء شيماء الحيالي

2019/06/24 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، الاثنين، على إعفاء شيماء الحيالي الذي صوت عليها سابقاً لوزارة التربية.وقال مصدر نيابي ، إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة، اليوم، على اعفاء شيماء الحيالي الذي صوت عليها سابقا لوزارة التربية”.يذكر أن مجلس النواب صوت في 24 كانون الأول 2018 على مرشحة المشروع العربي شيماء الحيالي وزيرة للتربية.

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