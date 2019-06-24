دراسة تظهر أرقاما مخيفة عن التحرش الجنسي في أماكن العمل بالأردن

2019/06/24 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أظهرت دراسة أردنية حديثة، أن واحدة من كل 3 عاملات يتعرضن للتحرش في أماكن العمل، وأن أكثر الفئات العمرية عرضة للتحرش في أماكن العمل تتراوح بين 18 و25 عاما.وبيّنت هذه الدراسة أن حملة الشهادة الجامعية هم الأكثر عرضة للتحرش في أماكن العمل، وأن 35% من ضحايا التحرش كن يرتدين الملابس العادية مع حجاب.[…]

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