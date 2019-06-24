2019/06/24 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على اختيار نجاح الشمري وزيرا للدفاع، وياسين الياسري وزيرا للداخلية.

كما وافق المجلس على اختيار فاروق أمين وزيرا للعدل، فيما لم تحصل سفانة الحمداني على موافقة المجلس وزيرة للتربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يوافق على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري للداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يوافق على نجاح الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري للداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).