2019/06/24 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتلة ائتلاف النصر عن رفضها منهج المحاصصة الطائفية في توزيع ما تبقى من الكابينة الوزارية وحسم ملف الدرجات الخاصة “.واكدت الكتلة في بيان ” ان مؤسسات الدولة ملك لكل العراقيين وليس لطرف او جهة ، وان بقاء المنهج الفئوي يعني الاستمرار بنهج تدمير الدولة “، داعية مجلس النواب الى الالتزام بشروط القسم في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة ائتلاف النصر تؤكد رفضها منهج المحاصصة الطائفية في اكمال الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة ائتلاف النصر تؤكد رفضها منهج المحاصصة الطائفية في اكمال الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).