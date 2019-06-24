2019/06/24 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إنه يتعين إما توفير محاكمات عادلة أو إطلاق سراح 55 ألفا من مقاتلي داعش، وبينهم أجانب، وأفراد أسرهم المحتجزين في سوريا والعراق.وقالت باشليه في افتتاح دورة لمجلس حقوق الإنسان تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف إنه يتعين على الدول ”تحمل مسؤولية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضة أممية تدعو إلى حسم مصير آلاف الدواعش في العراق وسوريا وكالة خطوة برس.

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