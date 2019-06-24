الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستوري امام مجلس النواب

2019/06/24 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الوزراء الجدد اليوم الاثنين، اليمين الدستوري امام مجلس النواب.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان الوزراء الجدد وهم كل من السيد نجاح الشمري وزير الدفاع والسيد ياسين الياسري وزير الداخلية والسيد فاروق امين وزير العدل يؤدون اليمين الدستوري امام مجلس النواب.

وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق من اليوم الاثنين خلال الجلسة المنعقدة الان، على ثلاث وزراء جدد في الحكومة، فيما رفض منح الثقة للسيدة سفانه الحمداني كوزير للتربية.

يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

كرار الاسدي - بغداد

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