مجلس النواب يصوت على فاروق امين وزيرا للعدل

2019/06/24 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على منح الثقة لفاروق امين الشواني وزيراً للعدل.وقال مراسل وكالة نون الخبرية، ان البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم، على فاروق امين الشواني وزيراً للعدل.

وعقد مجلس النواب جلسته السادسة والعشرين برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم الاثنين.

يذكر أن جدول أعمال جلسة اليوم يتضمن استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، والتصويت على مقترح قانون إعادة منتسبي الداخلية والدفاع إلى الخدمة.

كرار الاسدي - بغداد

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