العطار مباركاً لمصرف الرافدين : ٧٨ سنة من السياسة المصرفية الناجحة

2019/06/24 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الخبير الاقتصادي غدير العطار، الإثنين ، بالسياسات الناجحة التي اتبعها مصرف الرافدين خلال سنين طوال.

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