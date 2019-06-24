العراق يدعو المانيا للمساهمة بعملية الاعمار ومشاركة شركاتها في تطوير البنى التحتية

2019/06/24 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الاثنين، ألمانيا الى المساهمة في عملية الاعمار، وضرورة مشاركة الشركات الالمانية في تطوير البنى التحتية وتعزيز الاقتصاد العراقي.

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