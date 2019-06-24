الاستخبارات العسكرية تطيح بإرهابي هارب من الفلوجة إلى اربيل

2019/06/24 | 14:36

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العهد نيوز - اربيل

ألقت القوات الأمنية القبض، على إرهابي حاول الهرب من الفلوجة إلى اربيل .

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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