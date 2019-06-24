لافا تطلق حزمة تخفيضات غير مسبوقة على هواتفها من سلسلة Z

2019/06/24 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة ( LAVA ) عملاق الهواتف الهندي، والراعى الرسمى للنادي الأهلي المصرى، إطلاق حزمة كبيرة من تخفيضات الأسعار غير المسبوقة على أحدث سلسلة من هواتفها الذكية (Z92 وZ81 3GB.Z92 ) وذلك دعما لمشجعى الساحرة المستديرة من المصريين وابناء القارة الأفريقية.وذكرت الشركة (Lava Mobiles Africa): إن سعادتها البالغة بإستضافة مصر لبطولة كأس […]

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