من هو وزير الدفاع الجديد؟

2019/06/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب، في جلسته الاعتيادية اليوم الأثنين، على منح الثقة لوزير الدفاع الجديد نجاح الشمري.

والشمري هو: الاسم : اللواء قوات خاصة نجاح حسن علي ألشمريالتولد : بغداد الاعظمية / 1967 {52 عاماً}الديانة : مسلم خريج الكلية العسكرية الأولى الدورة (71) 1987 صنف قوات خاصة1.الترقيات أ- الترقية إلى رتبة عميد 2004 ب- الترقية إلى رتبة لواء بالراتب 2012 ج- الإحالة إلى التقاعد 2018 بناءً على طلبه2.المناصب أ- أمر لواء العمليات الخاصة 2003-2004 ب- قائد فرقة العمليات الخاصة 2004-2007ج- نائب قائد قوات مكافحة الإرهاب 2007-2009د- مدرس أقدم كلية الدفاع الوطني 2009-2011هـ- مدير مركز التنسيق المشترك للمناطق المتنازع عليها 2011-2012و- أمين سر المتابعة لوزارة الدفاع.3.الشهادات أ بكالوريوس علوم عسكرية العراق 1987ب- ماجستير بالتخطيط الاستراتيجي للأمن الوطني العراق 20074.الدورات أ دورة مكافحة الإرهاب الأردن 2004ب- دورة هيئة الأركان العليا أمريكا 2005ج- دورة مكافحة الإرهاب أمريكا 2005د- دورة العمليات الخاصة أمريكا 2006هـ- دورة الدفاع الوطني العراق 20075.



المؤتمرات الدولية أ المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب السعودية 2005ب- المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب أمريكا 20066.التلطيفات أ- شكر وتقدير رئيس الجمهورية 2008ب- شكر وتقدير فخامة رئيس الجمهورية 2008 ج- قدم ممتاز رئيس الوزراء 2011د- قدم ممتاز رئيس الوزراء 2016هـ- شكر وتقدير رئيس الوزراء 2008و- شكر وتقدير وزير الدفاع 2007.



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