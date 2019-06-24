الجمارك: اتلاف ادوية بيطرية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ببغداد

2019/06/24 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاثنين، اتلاف ادوية بيطرية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ببغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد، اعلنت اليوم عن اتلافها لشحنة ادوية بيطرية مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد".



واضافت، ان "عملية الاتلاف تمت وفقا لاحكام المادة ٦٨ / ثانياً من قانون الجمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ المعدل وباشراف لجنة اتلاف مختصة شكلت لهذا الغرض".يذكر أن "هيئة الجمارك كانت قد اتلفت من خلال مراكزها الجمركية العديد من الارساليات والشحنات لمواد مختلفة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك او مخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة".انتهى

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