العبودي يدعو عبد المهدي للانشغال بتطبيق البرنامج الحكومي بعد التصويت على الوزراء

2019/06/24 | 14:40

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بغداد:سومر نيوز

دعا النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الى الانشغال بتطبيق البرنامج...

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