2019/06/24 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إنه تم إخراج 8 أيتام من أبناء وأحفاد مقاتلين في تنظيم “داعش” الإرهابي من مخيم في سوريا.وأكد موريسون، في بيان، أن الأطفال أصبحوا الآن في عهدة موظفين أستراليين، مشيراً إلى أن أعمارهم تتراوح بين سنتين و17 سنة، وكانوا موجودين في مخيم الهول الخاضع لسيطرة الأكراد شمال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخراج أطفال جهاديين أستراليين من مخيم في سوريا النعيم نيوز.

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