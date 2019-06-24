2019/06/24 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطنيNNC دعا النائب عن كتلة الصادقون نعيم العبودي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء الى الانشغال بتطبيق البرنامج الحكومي بعد التصويت على الوزراء المتبقين.وقال العبودي في تغريدة بصفحته على تويتر واطلع “المركز الخبري الوطني NNC” عليها “مبارك للوزراء الثلاث، المرحلة الان مرحلة تنفيذ تعهدات الحكومة في تطبيق البرنامج الحكومي”.واضاف “المطلوب من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي يدعو عبد المهدي للانشغال بتطبيق البرنامج الحكومي بعد التصويت على الوزراء المركز الخبري الوطني.

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