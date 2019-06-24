مشعان الجبوري: أهلنا تعرضوا للتمييز بسبب الانتماء الطائفي

2019/06/24 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعتبر النائب السابق مشعان الجبوري، الاثنين، أن الوقت الحالي انخفض فيه سقف الحرية، مبيناً ‏‏”أهلنا تعرضوا للتمييز بسبب الانتماء الطائفي”.‏ وقال الجبوري في تغريدة على موقعه في “تويتر” وأطلعت عليه “خطوة برس”: “أدرك اننا في ‏مرحلة انخفض فيها سقف الحرية واصبح الحديث عن تعرض اهلنا للتمييز بسبب الانتماء ‏الطائفي من المحرمات التي

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