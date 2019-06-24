سفيرا العراق في الامارات والدنمارك يقدمان اوراق اعتمادهما

2019/06/24 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ قدم سفيرا العراقي في الدنمارك والامارات العربية المتحدة اوراق اعتمادهما للمباشرة بالمهام المناطة بهم.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “السفير حبيب محمد هادي الصدر، قدم نسخة من اوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية العراق لدى مملكة الدنمارك يوم 18 حزيران 2019 الى وزارة الخارجية الدنماركية”.

واضاف ان “الجانب الدنماركي رحب بالسيد السفير وتمنى له النجاح في مهام عمله ، وابدى استعداده لتقديم الدعم الكامل لنجاح مهمته في المملكة”.

من جانبه “عبر السفير الصدر عن شكره لحفاوة الاستقبال” ، مؤكداً “حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وكوبنهاغن في المجالات كافة.”

كما سلم السفير زيد عزالدين محمد نوري يوم الأحد 23/9/2019، نسخة من أوراق إعتماده سفيراً مقيم ومفوضاً فوق العادة لجمهورية العراق لدى دولة الإمارات، إلى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي أحمد ساري المزروعي”.

ونقل السفير في بداية اللقاء الذي جرى بديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تحيات “رئيس الجمهورية برهم صالح وحكومة العراق إلى الحكومة والشعب في دولة الإمارات العربية المتحدة”، معرباً عن “تمنياته بتطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين”.

من جانبه قدم وكيل الوزارة أحمد ساري تهانيه للسفير بتعينه سفيراً للعراق لدى الدولة، واصفاً “هذه الخطوة بالبادرة الطيبة”، معرباً في الوقت نفسه عن “أعتزاز الإمارات بشعب العراق الذي ساهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الإمارات”. وفي ختام اللقاء “أعرب الوكيل عن دعمه الكامل لسعادة السفير لإنجاح مهامه في دولة”.

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