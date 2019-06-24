“Visa” تتصدى لعمليات احتيال بـ25 مليار دولار

2019/06/24 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (V)، النقاب عن نتائج تحليلات تُظهر بأن تقنية Visa للمصادقة المتقدمة التي تسخّر إمكانات الذكاء الاصطناعي ساعدت المؤسسات المالية في تجنب عمليات احتيال تقدر بنحو 25 مليار دولار سنويًا.وذكرت الشركة، ان ” تقنية Visa للمصادقة المتقدمة تعتبر بمثابة أداة […]

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