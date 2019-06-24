2019/06/24 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعمل الأطباء على علاج جديد لأمراض القلب يستبدل الأدوية المعتمدة.هو رقعة حيوية مليئة بملايين الخلايا الجذعية الحية النابضة، تُلحَق بالقلب وتساعد في تدارك الأضرار التي تنتج عن النوبات والسكتات القلبية والقصور القلبي، حيث تُصلح أنسجة القلب التالفة، وتعزّز قدرة عضلات القلب على ضخّ الدم إلى أنحاء الجسم.كما تفرز الرقعة مواد كيماوية […]

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