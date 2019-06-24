بدر النيابية تؤكد دعمها لحكومة عبد المهج وبرنامجها

2019/06/24 | 14:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عضو كتلة بدر النيابية، وليد السهلاني، خلال مؤتمر عقدته الكتلة في مبنى البرلمان بعد انتهاء عملية اختيار الوزراء الجديد، انه" تؤكد كتلة بدر النيابية دعمها للحكومة لإنجاح برنامجها الحكومي بعد التصويت على الوزراء الجدد".يتبع..

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