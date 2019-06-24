السيد نصر الدين السيد - جبر الحداثة: خلاصة القول (4/4)

2019/06/24 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #السيد_نصر_الدين_السيد في عصر أصبحت الموارد غير الملموسة، المتمثلة في كل ما ينتجه الانسان من معارف علمية وتكنولوجية وابداعات ثقافية، هي المورد الرئيسي الذي ينشئ ثروة المجتمعات في مثل هذا العصر تصبح مسألة "تمكين الانسان" هي قضية وجود المجتمع نفسه.فإنسان عصر المعرفة هو وحدة الإنتاج الأساسية لهذا المورد بما يكتشفه من نظريات وينشئه من تطبيقات وينتجه من ابداعات.والانسان في هذا السياق هو كل فرد من افراد المجتمع بغض النظر عن......

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