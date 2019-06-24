علي المسعود - الفيلم الوثائقي ألامريكي-العراق في شظايا” توثيق للسيرك الدموي الذي جرى في العراق

2019/06/24 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود إعتادت هوليوود أن تنتج عن أفلام كل حرب خاضتها الولايات المتحدة بعد إنتهائها، مثل ما جرى مع أفلام الحرب العالمية الثانية وحرب كوريا وفيتنام، وقد حملت أفلام الحرب العالمية الثانية نكهة البطولات والانتصارات لكن،هذه النكهة تلونت بالخيبة والمشاكل النفسية والتساؤلات مع أفلام حرب فيتنام.ولاحقا طغت هذه الصبغة على مواضيع الأفلام التي تناولت غزو العراق.وكما هو معروف في كون السياسة الإعلامية للمؤسسات الص......

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