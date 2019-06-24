2019/06/24 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محسن_ريري توطئــــــــــــــــة: تعددت الدراسات والاتجاهات الفكرية التي تناولت مفهوم التاريخ في بعده الأبستمولوجي، مشكلة تجاذبات مهيكلة ومحددة لتداخل علمي يلامس حقولا معرفية عدة، فاتسعت مجالات البحت التاريخي وتمازجت موضوعاته لاسيما مع ظهور تطورات متسارعة وفي بعض الأحيان مفصلية، شملت حياة البشر كأفراد ومجتمعات وكان لها الأثر الواضح في صيرورة الحضارات وتعاقبها.وبما أن الظاهرة التاريخية ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محسن ريري - التاريخ المقارن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محسن ريري - التاريخ المقارن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).