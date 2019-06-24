2019/06/24 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك ، اليوم الاثنين، اتلاف ادوية بيطرية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ببغداد.وقالت الهيئة في بيان لها ، إن “السلطات الجمركية في مديرية جمرك المنطقة الوسطى بالعاصمة بغداد، أعلنت اليوم عن إتلافها لشحنة ادوية بيطرية مخالفة لضوابط وتعليمات الاستيراد”.وأضافت ، أن “عملية الاتلاف تمت وفقا لاحكام المادة ٦٨ / ثانياً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف أدوية بيطرية مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الوسطى ببغداد النعيم نيوز.

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