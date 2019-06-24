تدمير مضافة ونفقين وضبط أسلحة واعتدة بداخلها في الموصل

2019/06/24 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت القوات الامنية مضافة ونفقين وضبطت أسلحة واعتدة بداخلها في الموصل “.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية ” انه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى ، مضافة ونفقين في الجزرة الوسطية لمنطقة كبر العبد في جنوب الموصل وتضبط بداخلها عددا كبيرا من اطلاقات كلاشنكوف ، ومخازن بندقية ، […]

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