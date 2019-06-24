القبض على ارهابي حاول الهرب من الانبار الى اربيل

2019/06/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على ارهابي حاول الهرب من محافظة الانبار الى اربيل .





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ القت القبض على أحد الارهابيين في سيطرة مخمور- اربيل أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى اربيل ”، مبينة ان “العملية تمت “بكمين محكم ومعلومات استخبارية دقيقة”.

وذكر البيان، ان “المعقتل من العناصر المنتمية لعصابات داعش الإرهابية وقاتل ضد قواتنا في مناطق عدة خلال معارك التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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