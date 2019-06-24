اللجنة التسويقية العليا للتسويق تجتمع برئاسة وزير التجارة وتتخذ 3 قرارات

2019/06/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة العليا المشرفة على تسويق الحنطة لعام 2019، الاثنين، اجتماعا برئاسة وزير التجارة محمد العاني.فيما اتخذت 3 قرارات تتعلق بالتسويق.

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