2019/06/24 | 14:52

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الحداد يترأس جلسة البرلمان ويؤكد ضرورة فسح المجال لمناقشة ’’المحكمة الاتحادية’’

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس كتلة الإصلاح والاعمار، صباح الساعدي، الاثنين (24 حزيران 2019)، أنه سيتم محاسبة الحكومة في حال حدوث أي تأخير في إدارة ملف المناصب بالوكالة، فيما أشار الى أن توقيتات الموازنة ملزمة.

وقال الساعدي في مؤتمر صحفي، إن &quo

بغداد اليوم- كردستان

استبعد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، الإثنين (24 حزيران 2019)، تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان في نهاية الشهر الجاري.

وأكد بيره في تصريح صحفي "شرط حزبه في حسم منصب محافظ كركوك ل

بغداد اليوم- بغداد

صوت البرلمان العراقي، الإثنين، 24 حزيران، 2019، على منح الثقة لـ(3) وزراء من أصل (4) أخرتهم الخلافات السياسية في حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ومنح مجلس النواب في جلسته (26) التي عقدها برئاسة رئيس المجلس محمد الحلب

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