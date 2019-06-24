العراق: التصويت على وزير جديد للتربية الخميس المقبل

2019/06/24 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين 24 حزيران 2019، ان البرلمان العراقي سيصوت على بديل لمرشحة التربية الخميس المقبل،...

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