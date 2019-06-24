شركة إبلال لتجارة المستلزمات الطبية بحاجة مهندسين

2019/06/24 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعلن شركة إبلال لتجارة المستلزمات الطبية في البصرة عن حاجتها الى مرشحين مؤهلين للتقديم على وظيفة مهندسين مبيعات وصيانة(مندوب مبيعات) المتطلبات : • أن يكون حاصل على شهادة الهندسة • معرفة جيدة باللغة الانكليزية كتابة وتحدث • العمر لا يتجاوز ال 30 • لدية سيارة وإجازة سوق (يفضل) يرجى إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني …

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