2019/06/24 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت محافظة بغداد اليوم الاثنين، البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لخطة مشاريع ماء المحافظة التي تتضمن 275 عملا سيتم المباشرة بها ضمن حملة (خدمة بغداد شرف لنا) والتي ستشمل جميع مناطق اقضية ونواحي العاصمة.وقال مدير ماء محافظة بغداد المهندس رعد خيري، خلال مؤتمر صحفي عقده في ديوان محافظة بغداد، وحضرته “خطوة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بالمرحلة الثانية لخطة مشاريع ماء محافظة بغداد وكالة خطوة برس.

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