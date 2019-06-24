مدرب ينتقد أداء حامي عرين النوارس

2019/06/24 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… انتقد المدرب سعد حافظ، أداء حارس مرمى نادي الزوراء جلال حسن في مباراة فريقه أمام القوة الجوية بالدوري الممتاز، مبيناً ان الحارس يتحمل مسؤولية الخسارة.وقال حافظ لـ/ المعلومة /، إن “الحارس جلال حسن يتحمل مسؤولية خسارة فريقه الزوراء أمام القوة الجوية والتي اقيمت يوم امس الاحد”.واوضح أن “حسن لم يحسن […]

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