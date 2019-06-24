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السيرة الذاتية لوزير الداخلية ياسين الياسري


السيرة الذاتية لوزير الداخلية ياسين الياسري
2019/06/24 | 15:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الفريق ياسين طاهر الياسري من مواليد بغداد عام 1958 أي إن وزير الداخلية الجديد المرتقب يبلغ من العمر 61 عام، قبل توليه الوزارة كان يشغل منصب مستشار بوزارة الداخلية، وهو عضو الهيئة التدريسية بكلية الشرطة، وعضو الهيئة التدريسية بالمعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، وهو باحث ومؤلف في القانون الدولي وفي الاستراتيجيات الأمنية، وهو حاصل على الدكتوراة في مجال فلسفة القانون العام من جامعة النهرين.

ومن المعلومات عن الفريق ياسين طاهر الياسري من ويكيبيديا فقد التحق بالعمل في وزارة الداخلية عام 1979 حتى الآن، شغل الكثير من المناصب القيادية بالوزارة منها: مدير جنسية المثنى، مدير جنسية واسط، كما شغل منصب مدير الجنسية العامة مرتين (ولايتين)، حتى أصبح مستشارا لوزير الداخلية.

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