2019/06/24 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هي من تحاول أن تجر الولايات المتحدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غالب الشابندر: إيران ستحارب أمريكا بفصائل مسلحة داخل العراق ومنها الحشد الشعبي ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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