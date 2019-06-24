2019/06/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز – بغداد

تمكنت استخبارات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، من اعتقال اكبر تاجر للمخدرات في المنطقة الجنوبية، مبينا انها ضبطت5 كليو غرامات من الحشيشة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على اكبر تاجر مخدرات في المنطقة الجنوبية وهذه التفاصيل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على اكبر تاجر مخدرات في المنطقة الجنوبية وهذه التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).