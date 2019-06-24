القبض على اربع متهمين بالقتل في المثنى

2019/06/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى

اعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى ،اليوم الاثنين، عن القاء القبض على 4 اشخاص متهمين بجريمة الشروع بالقتل في ناحية المجد. وقال قائد شرطة المثنى

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