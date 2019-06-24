العرب يديرون ظهورهم للدين والتدين

2019/06/24 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت نتائج استطلاع أجرته شبكة #الباروميتر العربي #البحثية المستقلة بارتفاع نسبة غير المتدينين في العالم العربي.ووجد الاستطلاع أن «عدداً متزايداً باضطراد من العرب يديرون ظهورهم […]

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