محافظ بغداد يفتتح محطة سحب مشروع ماء قضاء الزوراء الجديدة في الراشدية

2019/06/24 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، محطة سحب مشروع ماء قضاء الزوراء الجديدة في الراشدية والذي سيسهم بايصال الماء الى مناطق الباوية والكرامة والسعادة والسيدة زينب وشاعورة .

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