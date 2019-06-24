مرور صلاح الدين تناشد رئيس الوزراء بشأن انتشار ظاهرة المركبات المضللة

2019/06/24 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت مديرية مرور محافظة صلاح الدين ،اليوم الاثنين، رئيس رئيس الوزراء باصدار توجيهاته الى الاجهزة الامنية في المحافظة لمتابعة المركبات المضللة ومنع تجوالها، بعد انتشارها بكثافة في المحافظة.

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