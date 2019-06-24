قتل ارهابي في الأنبار بإنزال جوي

2019/06/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قتلت قيادة عمليات الانبار، ارهابيا ودمرت عجلته في محافظة الانبار .

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "أبطال قيادة عمليات الانبار تمكنوا وخلال عملية إنزال جوي شمال الخط الدولي السريع من قتل احد الإرهابيين وتدمير عجلة نوع كيا كان يستقلها الإرهابي".واضاف البيان ان"الارهابي تم رصده من قبل جنود عمليات الانبار وملاحقته بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش".انتهى

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