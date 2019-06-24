العراق … المعارضة والموالاة بين الاصلاح والمسميات

2019/06/24 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… المعارضة كمفهوم سياسي وفي إطار التعددية الحزبية تعني طرح المشاريع المختلفة أمام الراي لاختيار أفضلها وأكثرها توافقا مع مصالح المجتمع ، و يعني ان الصراع ليس بين الأشخاص وإنما بين الأفكار في واقع الحال ، والحلول الممكنة التي تقترح لصنع التنمية المادية والثقافية والفكرية للقضاء على الصراعات السوداء التي تحرق […]

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