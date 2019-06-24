الوزراء الثلاثة الجدد يؤدون اليمين الدستورية

2019/06/24 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى الوزراء الثلاثة الذين حصلوا على ثقة البرلمان اليمين الدستورية.والوزراء هم نجاح حسن علي الشمري وزيراً للدفاع، وياسين طاهر حسن الياسري وزيراً للداخلية، وفاروق امين الشواني وزيراً للعدل.

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