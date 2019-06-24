الدراجي يحذر من تدمير الدولة بذريعة التوازنات السياسية وترسيخ المحاصصة

2019/06/24 | 15:12

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بغداد:سومر نيوز

حذر النائب محمد الدراجي، اليوم الاثنين، من تدمير الدولة تحت ذريعة التوازنات السياسية وترسيخ المحاصصة ب...

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