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تعرف على الشمري الذي اختير وزيرا للدفاع


تعرف على الشمري الذي اختير وزيرا للدفاع
2019/06/24 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صوّت البرلمان العراقي على اللواء نجاح حسن علي الشمري، وزيرا للدفاع في جلسته، ‏الإثنين‏، 24‏ حزيران‏، 201...

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