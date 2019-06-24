تعرف على الشمري الذي اختير وزيرا للدفاع

2019/06/24 | 15:12

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صوّت البرلمان العراقي على اللواء نجاح حسن علي الشمري، وزيرا للدفاع في جلسته، ‏الإثنين‏، 24‏ حزيران‏، 201...

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