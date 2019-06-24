2019/06/24 | 15:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على الشمري الذي اختير وزيرا للدفاع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
صوّت البرلمان العراقي على اللواء نجاح حسن علي الشمري، وزيرا للدفاع في جلسته، الإثنين، 24 حزيران، 201...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تعرف على الشمري الذي اختير وزيرا للدفاع) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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